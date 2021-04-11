Талгат Мусабаев: Главный фактор успешной работы космической отрасли - это люди

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании научно-практической конференции в честь 60-летия первого полёта человека в космос, которая состоялась в городе Байконуре, выступил депутат Сената Парламента РК, летчик-космонавт Талгат Мусабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая перед участниками конференции, сенатор Талгат Мусабаев подчеркнул, что полёт человека в космос - это событие всемирного значения. В связи с этим особенно важно, что произошло это на казахстанской земле.

«Мы, казахстанцы, чувствуем особую гордость и ответственность за успешную работу Байконура и за развитие космических проектов на благо всего человечества. Казахстан идёт по-своему, непростому пути освоения космоса. Наша страна сделала огромный шаг в развитии высокотехнологичного и наукоёмкого сектора экономики - космической отрасли», - подчеркнул Талгат Мусабаев.

Сенатор рассказал, что на сегодня в нашей стране уже введены в эксплуатацию две системы орбитальных группировок космических аппаратов Казахстана. Открыты такие специализированные предприятия, как Национальный центр космических исследований и технологий, казахстанско-российское предприятие «Байтерек» и другие.

Однако, по словам сенатора, в отрасли существуют и проблемы. Талгат Мусабаев отметил, что сейчас высоки риски потери высококвалифицированных специалистов. Он считает, что уже начала разрушаться созданная раннее система управления космической отраслью и, в частности, система подбора и расстановки кадров, отмечается в релизе пресс-службы Сената.

«Хочу еще раз сказать о главном факторе успешной работы космической отрасли. Это люди, специалисты. Без моих коллег, соратников, которые вместе прошли все трудности создания казахстанской космической отрасли, ученых, молодых специалистов, устремленных в космос, ничего бы не получилось», - сказал Талгат Мусабаев.

Как сообщалось, в пленарном заседании конференции, приняли участие Премьер-Министр страны Аскар Мамин, руководитель Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрскок, космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев, Айдын Аимбетов и Мухтар Аймаханов.

Поздравляя с наступающим праздником 12 апреля, Талгат Мусабаев сказал: «Поздравляю с юбилейным днем космонавтики всех моих коллег, друзей по космосу со всего мира, жителей и специалистов космического комплекса «Байконур», наших казахстанских работников космической отрасли, отечественных космонавтов Токтара Аубакирова, Айдына Аимбетова и особенно Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, который первым проложил дорогу в космос своей стране – Республике Казахстан».