Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Талгат Мусабаев будет наблюдать за президентскими выборами в Таджикистане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Октября 2020, 18:14
Талгат Мусабаев будет наблюдать за президентскими выборами в Таджикистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 октября депутат Сената Талгат Мусабаев примет участие в работе группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт палаты Парламента Казахстана.

В составе группы наблюдателей сенатор планирует встретиться с руководителями обеих палат Маджлиси Оли (Парламента) Таджикистана. Ход электоральной кампании и готовность страны к президентским выборам будет обсужден с председателем Центральной комиссии по выборам и референдумам. Также запланированы встречи с руководителями предвыборных штабов кандидатов в Президенты.

Работа в качестве наблюдателя Талгата Мусабаева начнётся 11 октября с открытия избирательных участков в Душанбе и посещения пунктов для голосования. После закрытия избирательных участков представители Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ соберутся на итоговое совещание. Своё заключение наблюдатели озвучат на следующий день после выборов на итоговой пресс-конференции.


Сенат   Выборы   Таджикистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане