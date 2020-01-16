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Талгат Мухтаров освобожден от должности завотделом Совбеза РК

16 Января 2020 17:49
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Талгат Мухтаров освобожден от должности завотделом Совбеза РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мухтаров Талгат Сабитович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Мухтаров Талгат Сабитович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.


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Ключевые слова: Отставки , Другие государственные органы, Первый Президент - Елбасы,
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