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Талгат Мухтаров освобожден от должности завотделом Совбеза РК
16 Января 2020 17:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мухтаров Талгат Сабитович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
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Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Мухтаров Талгат Сабитович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
Ключевые слова: Отставки , Другие государственные органы, Первый Президент - Елбасы,
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