Талгат Момышев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Момышев Талгат Амангельдиевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Талгат Момышев родился в 1968 году в Акмолинской области.

Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, Алматинский институт экономики и статистики. Квалификация по специальности: инженер-строитель, бухгалтер-экономист.

В 1994-1996 гг. — исполнительный директор казахско-турецкого совместного предприятия.

В 1997-1998 гг. — заместитель директора по госнадзору Жамбылского центра стандартизации и метрологии.

В разные годы работал в частных компаниях.

В 1998-1999 гг. — старший референт аппарата акима Жамбылской области.

В 1999-2000 гг. — председатель Жамбылского областного комитета по инвестициям и ВЭС.

В 2000 г. — руководитель алматинского филиала РГП «Метрология», первый заместитель директора АО «Национальный центр аккредитации».

В 2000-2005 гг. — начальник производственного управления по г. Астана ОАО «Национальный центр экспертизы и сертификации».

В 2005-2010 гг. — заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли.

В 2010-2014 гг. — председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа.

В 2014-2016 гг. — председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК.

В 2016-2018 гг. — государственный инспектор Администрации Президента РК.

В 2018-2019 гг. — заместитель акима Жамбылской области.

В 2019-2021 г. — ответственный секретарь Министерства энергетики РК.

С января 2021 года по настоящее время являлся руководителем аппарата Министерства энергетики РК.