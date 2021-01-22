Талгат Момышев назначен руководителем аппарата Министерства энергетики РК
Талгат Момышев родился в 1968 году в Акмолинской области.
В 1990 году окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, в 2001 году — Алматинский институт экономики и статистики.
В 1994-1996 гг. — исполнительный директор казахско-турецкого совместного предприятия «Карахан».
В 1997-1998 гг. — заместитель директора по госнадзору Жамбылского центра стандартизации и метрологии.
В 1998 г. — президент ТОО «Интерсистема».
В 1998-1999 гг. — старший референт аппарата акима Жамбылской области.
В 1999-2000 гг. — председатель Жамбылского областного комитета по инвестициям и ВЭС.
В 2000 г. — руководитель алматинского филиала РГП «Метрология», первый заместитель директора АО «Национальный центр аккредитации».
В 2000-2005 гг. — начальник производственного управления по г. Астана ОАО «Национальный центр экспертизы и сертификации».
В 2005-2010 гг. — заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли.
В 2010-2014 гг. — председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа.
В 2014-2016 гг. — председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики.
В 2016-2018 гг. — государственный инспектор Администрации Президента РК.
В 2018-2019 гг. — заместитель акима Жамбылской области.
С 8 апреля 2019 г. по 19 января 2021 г. — ответственный секретарь Министерства энергетики РК.Ранее сообщалось о том, что приказом министра торговли и интеграции РК Нупиров Жанибек Максутович назначен на должность руководителя аппарата Министерства торговли и интеграции РК, а Курмангалиева Аида Даденовна назначена на должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.