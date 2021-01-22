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    10:23, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Талгат Момышев назначен руководителем аппарата Министерства энергетики РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра энергетики Момышев Талгат Амангельдиевич назначен на должность руководителя аппарата Министерства энергетики РК. Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Талгат Момышев родился в 1968 году в Акмолинской области.

    В 1990 году окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, в 2001 году — Алматинский институт экономики и статистики.

    В 1994-1996 гг. — исполнительный директор казахско-турецкого совместного предприятия «Карахан».

    В 1997-1998 гг. — заместитель директора по госнадзору Жамбылского центра стандартизации и метрологии.

    В 1998 г. — президент ТОО «Интерсистема».

    В 1998-1999 гг. — старший референт аппарата акима Жамбылской области.

    В 1999-2000 гг. — председатель Жамбылского областного комитета по инвестициям и ВЭС.

    В 2000 г. — руководитель алматинского филиала РГП «Метрология», первый заместитель директора АО «Национальный центр аккредитации».

    В 2000-2005 гг. — начальник производственного управления по г. Астана ОАО «Национальный центр экспертизы и сертификации».

    В 2005-2010 гг. — заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли.

    В 2010-2014 гг. — председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа.

    В 2014-2016 гг. — председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики.

    В 2016-2018 гг. — государственный инспектор Администрации Президента РК.

    В 2018-2019 гг. — заместитель акима Жамбылской области.

    С 8 апреля 2019 г. по 19 января 2021 г. — ответственный секретарь Министерства энергетики РК.

    Ранее сообщалось о том, что приказом министра торговли и интеграции РК Нупиров Жанибек Максутович назначен на должность руководителя аппарата Министерства торговли и интеграции РК, а Курмангалиева Аида Даденовна назначена на должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
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