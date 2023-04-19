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Талгат Момышев назначен гендиректором Национального центра аккредитации

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Апреля 2023, 21:59
Талгат Момышев назначен гендиректором Национального центра аккредитации Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Первый Вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев представил коллективу РГП «Национальный центр аккредитации» МТИ РК нового Генерального директора Талгата Момышева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

Момышев Талгат Амангельдиевич родился в г. Щучинске Кокчетавской области.

Окончил в 1990 году Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт по специальности инженер-строитель, в 2001 году Алматинский институт экономики и статистики.

В 1997-1998 годах работал начальником отдела, заместителем директора Жамбылского центра стандартизации, метрологии и сертификации; в 2000-2003 годах – директором Алматинского филиала РГП «Метрология», в 2003-2005 годах – первым заместителем директора РГП «ГНПЦ «Казсертико», начальником производственного управления АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по г. Астане. С 2005 по 2010 год – заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

В 2010 – 2014 годы трудился председателем Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК, затем – председателем Комитета экологического регулирования, государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК.

В 2017 – 2018 годах работал государственным инспектором Администрации Президента РК; в 2018-2019 г. – заместителем акима Жамбылской области, с 2019 по 2021 год – ответственным секретарем Министерства энергетики РК; руководителем аппарата Министерства энергетики РК, вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

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