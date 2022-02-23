Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» генеральным директором (председателем Правления) АО «КазТрансОйл» с 23 февраля 2022 года избран Талгат Насимуллаевич Курманбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.
АО «КазТрансОйл» - национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК «КазМунайГаз». Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Транспортирует нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт по направлениям: участок «Атырау-Самара» магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара», перевалка в систему ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (нефтепровод «Атасу-Алашанькоу»), порт Актау (налив нефти в танкеры), перевалка в систему АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», налив нефти в железнодорожные цистерны на ННП «Шагыр» и НПС имени Т. Касымова.
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