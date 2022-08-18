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Талгат Козбеков назначен руководителем департамента госдоходов по Жетысуской области
18 Августа 2022 10:25

Талгат Козбеков назначен руководителем департамента госдоходов по Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Талгат Козбеков назначен руководителем департамента госдоходов по Жетысуской области, передает МИА «Казинформ».

Талгат Козбеков родился 23.09.1976 года в селе Коктал Панфиловского района Талдыкорганской области.

Т.Козбеков окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности «Экономист-маркетолог» и Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве налогового инспектора Отдела налогового аудита Налогового комитета по Панфиловскому району.

В разные годы занимал должности руководителя отдела, заместителя руководителя управления, руководителя управления государственных доходов по Панфиловскому району. В 2020 г. работал заместителем руководителя департамента государственных доходов Атырауской области. С марта 2022 года - руководителем департамента государственных доходов по Алматинской области.

Приказом заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - министра финансов Республики Казахстан от 16.08.2022 года назначен руководителем департамента государственных доходов по Жетысуской области.


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