Талгат Калиев возглавил Институт прикладных этнополитических исследований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК Калиев Талгат Бегимович назначен директором ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИОР РК.

Талгат Калиев родился в 1973 году в с. Бостандык Акжарского р-на, СКО.

Окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова. Трудовую деятельность начал в 1997 году инженером по ТБ КСП «Бостандык».

В 2000-2004 г.г. работал собственным корреспондентом газеты, заведующим корреспондентским пунктом, заместителем главного редактора ТОО «Новое поколение».

В 2004-2006 г.г. возглавлял Дирекцию информационно-аналитических программ АО «РТРК «Казахстан» - Телерадиоцентр «Астана», пресс-службу АО «Казтрансойл».

В 2006-2007 г.г. работал заместителем главного редактора ТОО «Новое поколение».

В 2007-2008 г.г. был заместителем председателя Комитета международной информации МИД РК.

В 2008 г. работал советником Посольства Республики Казахстан в Азербайжанской Республике.

В 2008-2009 г.г. - советник первого заместителя председателя НДП «Нур Отан».

В 2009-2017 возглавлял ТОО «Евразийский центр изучения перспективных проблем».

В 2017-2019 - директор ТОО «НИЦ «Молодежь»».

В 2019-2020 руководил РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан.

С 27 мая - директор ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований».

