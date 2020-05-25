Талгат Калиев о законе о выборах: Политическая система меняется в сторону либерализации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политолог, общественный деятель, член Национального совета общественного доверия Талгат Калиев прокомментировал подписанный сегодня Главой государства закон о выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закон о выборах - один из результатов работы Национального совета общественного доверия. Данный закон наряду с законами о парламентской оппозиции, о мирных собраниях вошел в первый пакет политических реформ, озвученный Президентом Касым-Жомартом Токаевым на заседании НСОД. Думаю, что нельзя рассматривать закон в отдельном варианте, а нужно его рассматривать с комплексным пакетом реформ. В целом, принимаемые меры кардинально меняют всю политическую систему в сторону ее либерализации и повышения конкуренции», - сказал Талгат Калиев корреспонденту агентства.

По словам политолога, подписанный закон прогрессивный.

«У нас население достаточно молодое, поэтому вполне логично, что там предусмотрена квота для молодежи в выборных органах. Касательно гендерного вопроса, у нас женщины всегда имели право голоса, право выбора. Поэтому, это абсолютно отвечает нашим традициям в целом, так и сегодняшнему времени и современному обществу. В целом, думаю, оценить действие закона сможем в ближайших парламентских выборах», - считает Т. Калиев.

Напомним, 25 мая Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».