Талгат Калиев о выборах в Мажилис: Можно прогнозировать интерес молодежи к электоральному процессу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определенно можно прогнозировать всплеск гражданской активности, рост числа независимых наблюдателей, интерес молодежи к электоральному процессу. Таким мнением поделился директор ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев, комментируя заявление Президента РК о парламентских выборах, передает МИА «Казинформ».

«До выборов - 81 день. Этим утром Касым-Жомарт Токаев дал официальный старт электоральной кампании. Очередные выборы состоятся в календарные сроки, то есть, 10 января следующего года.

Ожиданием этого события общественность живет уже на протяжении последнего года, регулярно выбрасывая прогнозы о скором роспуске Мажилиса, назначении внеочередных выборов. Вплоть до сегодняшнего дня проскакивали суждения о назначении выборов на декабрь. В том числе, поскольку с этим связаны и перспективы действующего состава Правительства.

Объявление выборов за 81 день и проведение их в календарные сроки имеет крайне принципиальное значение. За этот период любая партия способна предельно мобилизовать ресурсы и использовать этот во всех отношениях достаточный период для проведения полномасштабной избирательной кампании. За эти месяцы даже при самых жестких карантинных ограничениях, которых сейчас нет, можно достучаться до каждого избирателя.

Правила игры для этих выборов тоже было анонсированы за год вперед, когда Президент Токаев инициировал введение молодежных и гендерных квот. Благодаря чему, многие партии стали заблаговременно омолаживать состав и активно вовлекать в свои ряды представительниц прекрасной половины. В рамках работы Национального совета общественного доверия при Президенте достигнуто двукратное снижение регистрационного порога для партий, принят новый Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний», предусматривающем уведомительный принцип.

В этой связи, надо полагать, предвыборная кампания может оказаться насыщенной и интересной. «Нур Отан» провел свой праймериз и отобрал потенциальных кандидатов в партийные списки, «Ак жол» пока встраивается в информационную поддержку резкими заявлениями и попытками эксплуатировать актуальные темы, коммунисты пытаются завоевать сетевое пространство через популярных блогеров.

Очевидно, с этого дня все эти процессы будут катализироваться, возможно, кто-то попытается зарегистрировать новую партию, кто-то купить существующую. Правда неизвестно, найдутся ли желающие монетизировать политические перспективы. Но определенно можно прогнозировать всплеск гражданской активности, рост числа независимых наблюдателей, интерес молодежи к электоральному процессу. Тем более, что в эти годы в гражданские права вступает поколение миллениалов. Что тоже обещает быть интересным», - сказал Талгат Калиев.

Напомним, сегодня Президент РК подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.