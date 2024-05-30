Талгат Ибрашев освобожден от должности судьи Верховного суда РК
Судья Верховного суда Талгат Ибрашев освобожден от занимаемой должности в связи с назначением на другую должность, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующее представление Президента РК зачитал председатель Совета Верховного суда Денис Шипп:
- Ибрашев Талгат Аулиеханович указом Президента РК от 19 апреля 2024 года назначен председателем Алматинского областного суда. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать преставление Главы государства об освобождении от должности судьи Верховного суда Ибрашева Талгата Аулиехановича в связи с назначением на другую должность.
Талгат Ибрашев, 1969 года рождения, уроженец Костанайской области.
В 1995-м окончил Уральскую государственную юридическую академию.
С 1993-1997 гг. – инспектор, начальник отдела Таможенного управления по Торгайской области, консультант Торгайского облсуда;
1997-2004 гг. – судья Аркалыкского горсуда, судья Костанайского облсуда;
2024-2016 – председатель Костанайского райсуда, председатель специализированного административного суда г.Костаная, председатель Рудненского горсуда;
С 2016 – судья Верховного Суда.