Талгат Ибрашев освобожден от должности судьи Верховного суда РК

Судья Верховного суда Талгат Ибрашев освобожден от занимаемой должности в связи с назначением на другую должность, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующее представление Президента РК зачитал председатель Совета Верховного суда Денис Шипп:

- Ибрашев Талгат Аулиеханович указом Президента РК от 19 апреля 2024 года назначен председателем Алматинского областного суда. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать преставление Главы государства об освобождении от должности судьи Верховного суда Ибрашева Талгата Аулиехановича в связи с назначением на другую должность.