KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Талгат Байсуфинов рассказал, чего ждет от матча Казахстан — Армения

    Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов поделился ожиданиями от товарищеского матча против Армении и оценил перспективы молодых казахстанских игроков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов
    Фото: Адиль Саптаев \ Kazinform

    Спикер отметил сильные стороны соперника.

    — Армянские футболисты славятся своими техническими качествами. Мы будем ориентироваться на свои принципы игры — контроль мяча, использование пространства, — подчеркнул главный тренер.

    По его словам, сборная Казахстана также обладает своими сильными качествами.

    — Очень многие эксперты отмечали, что наша команда обладает духом воинов, батыров. Мы стараемся навязывать сопернику свой футбол, свои принципы игры, которые вместе с ребятами приняли. Это приносит плоды, есть вовлеченность и главное — ребята хотят играть в такой футбол, — добавил Байсуфинов.

    Напомним, товарищеский матч между сборными Армении и Казахстана состоится 6 июня на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Для казахстанской команды эта встреча станет первой из двух июньских игр перед выездным матчем против Венгрии.

    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор