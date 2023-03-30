Талгат Байедилов избран председателем Алматинского областного маслихата

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Конаеве состоялась первая сессия Алматинского областного маслихата VIII созыва с участием главы региона Марата Султангазиева. На повестке дня рассматривались организационные вопросы, в том числе депутаты избрали нового председателя облмаслихата. Единогласным решением депутатского корпуса на эту должность был избран Талгат Байедилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обращаясь с приветственной речью к народным избранникам, аким области акцентировал внимание на задачах, исходящих от поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Кроме этого, Марат Султангазиев отметил роль депутатов в реализации Стратегии развития области до 2030 года, состоящей из 5 основных направлений.





«Предстоящие пять лет мы вместе будем реализовывать задачи, стоящие перед нашим регионом. Как отметил Президент, политическая система страны базируется на формуле «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». На сегодняшний день перед депутатами поставлены конкретные задачи по работе с населением. Народ выразил вам доверие, и теперь предстоит оправдать надежду и доверие населения», - отметил Марат Султангазиев.

В свою очередь новый председатель областного маслихата Талгат Байедилов выразил благодарность за оказанное доверие и заверил, что приложит весь свой накопленный опыт в реализации целей и задач, стоящих перед местным представительным органом.

Напомним, в областной маслихат были избраны 38 депутатов, половина из них прошла по одномандатным округам и ровно столько же по партийным спискам.



