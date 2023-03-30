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    Талгат Байедилов избран председателем Алматинского областного маслихата

    30 Марта 2023, 20:18

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Конаеве состоялась первая сессия Алматинского областного маслихата VIII созыва с участием главы региона Марата Султангазиева. На повестке дня рассматривались организационные вопросы, в том числе депутаты избрали нового председателя облмаслихата. Единогласным решением депутатского корпуса на эту должность был избран Талгат Байедилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обращаясь с приветственной речью к народным избранникам, аким области акцентировал внимание на задачах, исходящих от поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Кроме этого, Марат Султангазиев отметил роль депутатов в реализации Стратегии развития области до 2030 года, состоящей из 5 основных направлений.


    «Предстоящие пять лет мы вместе будем реализовывать задачи, стоящие перед нашим регионом. Как отметил Президент, политическая система страны базируется на формуле «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». На сегодняшний день перед депутатами поставлены конкретные задачи по работе с населением. Народ выразил вам доверие, и теперь предстоит оправдать надежду и доверие населения», - отметил Марат Султангазиев.

    В свою очередь новый председатель областного маслихата Талгат Байедилов выразил благодарность за оказанное доверие и заверил, что приложит весь свой накопленный опыт в реализации целей и задач, стоящих перед местным представительным органом.

    Напомним, в областной маслихат были избраны 38 депутатов, половина из них прошла по одномандатным округам и ровно столько же по партийным спискам.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Назначения Выборы Маслихат Выборы в маслихаты-2023
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