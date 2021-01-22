Талдыкорганская молодёжь стала лидером в проекте «Медаль Елбасы»
Самым многочисленным регионом стал Талдыкорган - 279 медалистов из 2 535 человек.
Среди ярких примеров можно отметить Дарью Степанову из Талдыкоргана. Она вместе со сверстниками организовала бесплатные онлайн-курсы для школьников. В её группах обучались дети из разных регионов республики, в том числе из отдалённых аулов и детского дома «Айналайын» города Талдыкорган.
Ержан Ахмет, наставник проекта «Медаль Елбасы», вместе со своими участниками провёл ряд субботников в излюбленных горожанами местах.
«Для нас субботник - это возможность встретить единомышленников, провести время на природе и навести порядок там, где мы живём. Разве это не здорово? Я абсолютно убеждён, что волонтёрство помогает людям становиться добрее, сопереживать друг другу и в целом делать наше общество ещё более сплочённым», - рассказал Ержан.
Образовательный проект реализуется Фондом Нурсултана Назарбаева и Академией Елбасы в рамках инициативы «Ел Үміті». Цель инициативы - поддержка и развитие талантливых детей и молодёжи, а также профессионалов нашей страны.
Ознакомиться с полным списком медалистов можно здесь.