Талдыкорганская молодёжь стала лидером в проекте «Медаль Елбасы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд Нурсултана Назарбаева опубликовал список молодых казахстанцев, которые успешно завершили 6-месячную программу по саморазвитию. В проекте приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Все они на протяжении полугода читали книги, помогали окружающим, изучали культурное наследие и занимались спортом, передает МИА «Казинформ».

Самым многочисленным регионом стал Талдыкорган - 279 медалистов из 2 535 человек.

Среди ярких примеров можно отметить Дарью Степанову из Талдыкоргана. Она вместе со сверстниками организовала бесплатные онлайн-курсы для школьников. В её группах обучались дети из разных регионов республики, в том числе из отдалённых аулов и детского дома «Айналайын» города Талдыкорган.

Ержан Ахмет, наставник проекта «Медаль Елбасы», вместе со своими участниками провёл ряд субботников в излюбленных горожанами местах.

«Для нас субботник - это возможность встретить единомышленников, провести время на природе и навести порядок там, где мы живём. Разве это не здорово? Я абсолютно убеждён, что волонтёрство помогает людям становиться добрее, сопереживать друг другу и в целом делать наше общество ещё более сплочённым», - рассказал Ержан.

Образовательный проект реализуется Фондом Нурсултана Назарбаева и Академией Елбасы в рамках инициативы «Ел Үміті». Цель инициативы - поддержка и развитие талантливых детей и молодёжи, а также профессионалов нашей страны.

Ознакомиться с полным списком медалистов можно здесь.