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    Талдыкорганцы пожаловались на отсутствие отопления в квартирах

    13 Декабря 2022, 13:09

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жители одного из многоквартирных домов по улице Жабаева в Талдыкоргане возмутились отсутствием отопления. В акимате дали разъяснения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соцсетях появилось видео, на котором автор заявила, что они вынуждены в квартирах ходить в теплой одежде. По словам женщины, батареи холодные, а температура составляет 12-13 градусов.

    «Платим за тепло, которого нет», - говорится в посте.

    В комментариях многие горожане также пожаловались на холод в квартирах.

    В акимате Талдыкоргана сообщили, что 24-квартирный двухэтажный дом по улице Жабаева, 94 построен в 1957 году. Специалисты установили, что необходима реконструкция внутренней системы отопления дома из-за изношенности системы отопления. Средняя температура воздуха в квартирах составляет 16-17 градусов.

    «На сегодня «Талдыкоргантеплосервис» подготавливает расчеты для проведения ремонта. Жителям данного дома разъяснили, что без первоначального взноса смогут заключить договор на реконструкцию с рассрочкой. Данные работы теплосервис может начать в зимний период с поэтапной реконструкцией без полного отключения от отопления», - ответили в акимате.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Видео Регионы Общество Отопительный сезон Жетысуская область Талдыкорган
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