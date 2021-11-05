Талдыкорган примет чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 6 ноября в Талдыкоргане (СК «Оркен») стартует лично-командный чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Республиканское первенство продлится до 11 ноября.
Расписание турнира
6 НОЯБРЯ, СУББОТА
10.00 – 13.00 Мужчины до 55, 61 кг
18.00 – 20.00 Женщины до 45, 49 кг
7 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11.00 – 13.00 Мужчины до 67 кг
15.00 – 17.00 Женщины до 55, 59 кг
8 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
11.00 – 13.00 Мужчины до 73 кг
15.00 – 17.00 Женщины до 64, 71 кг
9 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
11.00 – 13.00 Мужчины до 81 кг
15.00 – 17.00 Женщины до 76, 81 кг
10 НОЯБРЯ, СРЕДА
11.00 – 13.00 Мужчины до 89 кг
15.00 – 17.00 Женщины до 87, +87 кг
11 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
11.00 – 13.00 Мужчины до 96, 102 кг
15.00 – 17.00 Мужчины до 109, +109 кг
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