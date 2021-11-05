Талдыкорган примет чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 6 ноября в Талдыкоргане (СК «Оркен») стартует лично-командный чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Республиканское первенство продлится до 11 ноября.

Расписание турнира

6 НОЯБРЯ, СУББОТА

10.00 – 13.00 Мужчины до 55, 61 кг

18.00 – 20.00 Женщины до 45, 49 кг

7 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 – 13.00 Мужчины до 67 кг

15.00 – 17.00 Женщины до 55, 59 кг

8 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

11.00 – 13.00 Мужчины до 73 кг

15.00 – 17.00 Женщины до 64, 71 кг

9 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

11.00 – 13.00 Мужчины до 81 кг

15.00 – 17.00 Женщины до 76, 81 кг

10 НОЯБРЯ, СРЕДА

11.00 – 13.00 Мужчины до 89 кг

15.00 – 17.00 Женщины до 87, +87 кг

11 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

11.00 – 13.00 Мужчины до 96, 102 кг

15.00 – 17.00 Мужчины до 109, +109 кг