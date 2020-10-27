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Талдинский историко-археологический парк откроется в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
27 Октября 2020, 21:50
Талдинский историко-археологический парк откроется в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Археологическими раскопками тюркского некрополя Байбала несколько месяцев занималась команда специалистов из Карагандинской области. Благодаря их работе в следующем году в Шетском районе планируется открыть Талдинский историко-археологический парк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Археологические исследования на территории создаваемого Талдинского историко-археологического парка проводятся уже второй год, финансируются все работы ГУ «Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области» за счёт средств областного бюджета. Сам парк является уникальным в плане памятников истории и культуры», - рассказывает руководитель группы археологов и заведующий отделом общей истории областного краеведческого музея Адиль Макен.

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Некрополь Байбала расположен на небольшой возвышенности, в 80 метрах от грейдера, в районе сёл Талды и Акшокы. На основе полученного материала комплекс удалось датировать VI-VIII вв. нашей эры. На расчищенной методом сплошного раскопа площади в 252 кв. м археологи обнаружили следы обряда кремации и фрагменты керамических сосудов. Также были найдены разрозненные кости животных, которых, видимо, использовали для поминовения. Основное сооружение венчал балбал - каменное изваяние.

«В ходе расчистки мы обнаружили второй балбал. Его черты лица со временем разрушились и обесцветились. Семантика балбалов имеет две версии: либо на них старались изображать самого погребённого, либо поверженного врага», - отметил Адиль Макен.

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Трансформация погребального обряда у тюрков мало изучена. В Центральном Казахстане больше представлен бронзовый век, а комплексов вроде некрополя Байбала немного. Однако их изучение позволяет расширить представление о том, как обряды менялись со временем. К примеру, начиная с раннего железного века, усопших хоронили уже не в позе эмбриона - они лежали на спине.

Следы нагара на поминальных оградках комплекса говорят о том, что древние использовали его как ритуально-культовое сооружение. Не исключено, что это было родовым местом захоронения многих поколений знати одного племени.

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«В дальнейшем будут проводиться естественно-научные анализы находок некрополя Байбала. Тогда мы будем иметь точное представление об абсолютном датировании комплекса. Что касается здешних захоронений, то есть и традиционные, а есть и те, где использован обряд кремации. Сам обряд, конечно, очень древний. Он берёт начало ещё с эпохи бронзового века», - говорит Адиль Макен.

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