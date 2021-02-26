Талантливых школьников из сел ВКО отберут на олимпиаде  «Мың бала»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начался приём заявок для участия в Национальной олимпиаде среди учеников сельских школ «Мың бала». Регистрация началась 24 февраля и продлится до 24 марта. Победители олимпиады получат возможность обучаться в специализированных школах для одарённых детей и в онлайн-школе Birge oqý Академии Елбасы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии.

К участию приглашаются ученики 5-х и 6-х классов, обучающиеся последние два учебных года в сельских школах Казахстана.

Напомним, что в 2020 году школьники ВКО показали один их самых высоких результатов на Национальной олимпиаде «Мың бала». 72 школьника из сел ВКО оказались в числе 1000 счастливцев, которые получили возможность обучаться в ведущих школах страны.

«Опыт проведения различных олимпиад показывает малую вовлеченность в них сельских детей. По статистике в областных и республиканских олимпиадах участвует порядка 13-14% сельских школьников, что связано с уровнем их подготовки и отдалённостью от мест проведения олимпиад. В связи с этим Фонд Нурсултана Назарбаева проводит Национальную олимпиаду «Мың бала», охватывающую исключительно сельских школьников», – сообщил управляющий директор Корпоративного фонда «Академия Елбасы» Ануар Жангозин.

Олимпиада «Мың бала» состоит из двух этапов. Первый этап включает в себя оценку логического и пространственного мышления. Тестирование проводится в онлайн-формате. Пять тысяч учащихся, набравших наивысший итоговый балл в разрезе регионов, переходят на второй этап олимпиады.

На втором этапе участники проходят компьютерное тестирование на оценку академических знаний по математической грамотности, казахскому языку для учащихся на казахском языке обучения, русскому языку для учащихся на русском языке обучения, английскому языку и естествознанию. Второй этап проводится на базе региональных центров тестирования.

Регистрацию для участия можно пройти на сайте 1000bala.elbasyacademy.kz.

Победители олимпиады получат возможность обучаться в ведущих школах страны для одарённых детей: лицеях «Білім-Инновация», республиканских физико-математических школах и специализированных школах «Дарын». Пять тысяч финалистов олимпиады смогут бесплатно обучаться в онлайн-школе Birge oqý Академии Елбасы.

В 2020 году в олимпиаде «Мың бала» приняли участие 295 тыс. школьников. Олимпиада проводится в рамках инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы El Úmiti по выявлению и поддержке талантливой молодёжи. Организаторы олимпиады: Академия Елбасы совместно с Министерством образования и науки РК.