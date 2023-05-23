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Талантливую молодежь из регионов будут направлять на международные конкурсы – Минкультуры РК

Автор:  
Серик Сабеков
23 Мая 2023, 14:16
Талантливую молодежь из регионов будут направлять на международные конкурсы – Минкультуры РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» талантливая молодежь из всех регионов Казахстана будет направляться для участия на престижные международные фестивали и конкурсы. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лучшим организациям, а также деятелям культуры и искусства ежегодно будет присуждаться национальная премия Umai. При Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» создан Национальный центр искусств «Халық Қазына», направленный на популяризацию национальной традиционной культуры и искусства на республиканском уровне», - сообщил Асхат Оралов в Telegram.

Глава Минкультуры пояснил, что основная деятельность центра – это проведение концертных мероприятий, реализация культурных проектов республиканского и международного масштаба (художественные конкурсы, музыкально-этнографические выставки и т.д.), уроки игры на национальных музыкальных инструментах, проведение мастер-классов и семинаров (в онлайн- и офлайн-форматах), выпуск аудио- и видеозаписей, сборников песен и кюев, собранных у жителей, гастроли по Казахстану и за рубежом.


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