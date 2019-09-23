Talan Towers презентовал новую концепцию премиальных обслуживаемых офисов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 сентября в г. Нур-Султан состоялась презентация нового проекта в сфере офисной недвижимости - Talan Towers Executive Hub. Клиенты могут полностью концентрироваться на работе, не отвлекаясь на процесс управления и эксплуатации офисного пространства, передает МИА «Казинформ».

Общая площадь объекта в формате serviced-offices (обслуживаемые офисы) составляет 1 276 кв.м. Talan Towers Executive Hub включает в себя 23 меблированных частных офиса, переговорные комнаты, конференц-зал, кабины для частных телефонных разговоров, зону с капсулой для сна, lounge-зоны, зону для разминки и занятия фитнесом.





Идея о необходимости и целесообразности создания новой концепции Talan Towers Executive Hub возникла из сформировавшихся ожиданий арендаторов. Проведенный аудит показал, что сегодня клиент, прежде всего, заинтересован в более низкой стоимости офиса, в эффективно оборудованных площадках и гибких сроках аренды.

«Сегодня деловой мир стремительно меняется, мобильность и гибкость в принятии решений и ведении бизнеса выходит на первое место. Казахстан в этом плане не исключение, на рынке возрастает спрос на небольшие помещения в формате «все включено», где клиент арендует занимаемую площадь и не думает о выстраивании инфраструктуры этого офиса. Уловив тенденции рынка, мы не прогадали – уже сейчас 60% площади Talan Towers Executive Hub сданы в аренду», - отметил генеральный директор ТОО «Глобал Девелопмент» Лукаш Сковроньски.

Обслуживаемые офисы полностью оборудованы системой безопасности и предлагают своим клиентам полноценное бизнес-обслуживание по системе «все включено»: услуги секретаря, IT-специалиста, приём корреспонденции, круглосуточный доступ к офисам, пользование конференц-залами, качественная офисная мебель от производителей Италии и США, канцелярские товары, высокоскоростной Wi-Fi, оборудованные принтерные, coffee point, техническая поддержка, гардеробная, локеры, организация мероприятий с услугами кейтеринга, свежая деловая пресса и др.





В торжественной церемонии открытия приняли участие гости, партнеры компании и резиденты новых офисов Talan Towers Executive Hub. В рамках мероприятия состоялся property-тур по объекту и выступление приглашенных спикеров. Гости смогли лично убедиться, что важным аспектом в концепции обслуживаемых офисов является экологичность и безопасность рабочего пространства.

Стоит отметить, что при создании концепции новых офисов, были учтены современные тенденции в оформлении интерьера. К слову, одним из спикеров на открытии мероприятия был Денис Кувшинников, директор департамента интерьеров компании ABD Architects, разработавший дизайн для столичного проекта Talan Towers Executive Hub. Московское архитектурное бюро ABD Architects работало с такими компаниями как Visa, Deutsche Bank Office, KPMG, Siemens, Huawei, Лаборатория Касперского и др.

Г-н Кувшинников в своей презентации подробно рассказал о концепции проекта в Нур-Султане и о тенденциях в дизайне для офисных пространств. « Впервые ознакомившись с проектом, мы поняли, что будет создан уникальный премиальный продукт. При внедрении дизайнерского концепта Talan Towers Executive Hub мы не стремились напрямую к локализации и местному колориту в архитектуре, они проявляются в графике казахстанских специалистов, но в большей мере отразили космополитичность сервисных пространств, соответствующих международным стандартам «, - в заключение отметил директор департамента интерьеров компании ABD Architects.

В церемонии открытия также приняла участие известный художник и галерист Лейла Махат, отметившая особое место предметов изобразительного искусства в современной офисной среде и роли искусства в целом в формировании эстетических ценностей сотрудников и понимания социальной ответственности у собственников бизнеса.





Подбором предметов дизайна, а также дизайном навигационных пиктограмм и аксессуаров для Talan Towers Executive Hub занималась казахстанская студия дизайн-решений SredaLab. Соосновательница студии Анастасия Леонова, молодой и талантливый казахстанский дизайнер, участница и призер международных выставок дизайна в Лондоне, Милане и Москве.