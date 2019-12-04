Тактико-строевые занятия проходят в Вооружённых силах РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соединениях, воинских частях и на учебных полигонах в рамках начала нового учебного года с военнослужащими проводятся тактико-строевые занятия по боевой готовности. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Занятия организованы в целях проверки системы оповещения, повышения слаженности органов управления войсками в ходе приведения в высшие степени боевой готовности и выполнения подразделениями задач по предназначению. К примеру, для подразделений связи – это развёртывание пунктов управления, налаживание и обеспечение всеми видами связи.
Тактико-строевые занятия охватывают весь личный состав Вооружённых сил и являются важнейшей составляющей поддержания высокой боевой готовности.
Так называемая «неделя боевой готовности» начинается в войсках с подъёма по сигналу тревоги, что позволяет проверить реальную боеготовность, способность частей и подразделений видов Вооруженных сил, региональных командований и родов войск выполнить поставленные задачи в установленные сроки. Командиры всех степеней могут оценить готовность личного состава, слаженность и соблюдение чёткого алгоритма действий вверенных подразделений.
«Воинские части Регионального командования «Запад» к новому учебному году подготовились тщательно и основательно. В новом учебном году мы имеем конкретные задачи, поставленные министром обороны, главнокомандующим Сухопутными войсками. Основное направление – это подготовка к крупномасштабным учениям и международным армейским играм», – отметил командующий войсками Регионального командования «Запад» полковник Нурлан Алдияров.
По завершению недели боевой готовности военнослужащие приступят к подготовке по специальностям.
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