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Тактико-специальные занятия с военнослужащими срочной службы проводят в Алматинской области

28 Февраля 2022 23:00
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Тактико-специальные занятия с военнослужащими срочной службы проводят в Алматинской области

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - На полигоне «Берег» с военнослужащими срочной службы инженерно-саперной бригады проводятся тактико-специальные занятия, в ходе которых воины совершенствуют свои профессиональные навыки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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В полевых условиях отрабатываются нормативы по оборудованию переправы с применением тяжелого механизированного моста на базе грузового автомобиля повышенной проходимости «Краз».

Оборудование моста через препятствия является одной из самых сложных задач инженерного обеспечения и требует точных, слаженных действий всего экипажа.

«С личным составом инженерно-дорожной роты проводятся ночные занятия по инженерной подготовке. Во время тренировок солдаты отрабатывают нормативы по возведению тяжелого механизированного моста через естественные и искусственные препятствия в виде рек, оврагов и ям. Тяжелый механизированный мост предназначен для устройства мостовых переходов через препятствия шириной до 60 м и глубиной до 3 метров с целью пропуска через них колесного и гусеничного транспорта весом до 60 т», - отметил старший лейтенант Нурсултан Нуртлеуов, командир инженерно-дорожной роты в/ч 58012

Кроме того, с личным составом проведены тактико-специальные занятия по организации и ведению инженерной разведки, разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов. Военнослужащие инженерно-саперной бригады отработали учебные вопросы по обнаружению минных полей по их характерным признакам и практическому уничтожению мин путем подрыва.

«Согласно плану боевой подготовки организованы полевые практические тренировки. В настоящее время проводятся тактико-специальные занятия по устройству и применению управляемых противопехотных минных полей УМП-3», - поделился старший лейтенант Дархан Улугбек, командир в/ч 58012:


Следует отметить, что все практические занятия проводились солдатами срочной службы как днем, так и в ночное время суток.


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