Таксисты бесплатно возят в мороз жителей Шымкента

12 Января 2023, 01:04

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Жители Шымкента запустили акцию из-за резкого похолодания. Водители такси в морозные дни возят людей бесплатно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

Один из жителей города Нариман Ахметов вместе с друзьями по возможности довозят людей до дома и помогают тем, кто оказался в сложной ситуации на улице.

«Самое главное помогать людям, для шымкентцев зима выдалась суровая. Нужно помогать людям. Если денег нет, то довожу граждан бесплатно», - говорит водитель такси Нариман Ахметов.

За несколько дней Нариман и его друзья подвезли десятки человек.

Также работникам коммунальных служб города раздают горячий чай, теплые напитки, бауырсаки.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области с наступлением морозов запустили благотворительную акцию «Бесплатное такси». Ее организовали мечети региона, поддержали автовладельцы и АЗС.

Такую же акцию организовали и в Астане. Меценаты бесплатно развозят людей в мороз и обеспечивают горячим обедом работников коммунальных служб.

Фото: otyrar. kz