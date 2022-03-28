Таксистов, нарушающих ПДД, будут выявлять с помощью «Сергек» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нарушающих правила дорожного движения таксистов в Алматы будут выявлять с помощью «Сергек», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Управление административной полиции ДП города Алматы, как орган контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, обеспокоено складывающейся ситуацией, связанной с осложнением дорожно-транспортной ситуации, на основных выездных группах из города.

«Некоторые граждане, «голосуя» на проезжей части, с целью остановки проезжающего транспорта, оказывающего услуги такси, приводят своими действиями к искусственному сужению проезжей части и образованию заторных и аварийных ситуаций, тем самым подвергают опасности не только свою, но и жизнь, здоровье других участников дорожного движения. Нами рекомендовано экспериментально установить камеры «Сергек» на основных выездных группах из города: пр. Толе би - ул. Момышулы, пр. Райымбека - ул. Момышулы, пр. Райымбека - ул.Ашимова», - сообщил начальник управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек.

Вместе с тем, полиция города Алматы обращается ко всем участникам дорожного движения (как к водителям, так и к пешеходам) о необходимости строгого соблюдения требований Правил дорожного движения Республики Казахстан.