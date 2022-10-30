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Таксиста убили в Караганде, подозреваемый задержан

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Октября 2022, 13:43
Таксиста убили в Караганде, подозреваемый задержан

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде подозреваемого в убийстве таксиста задержали полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 октября около 17 часов в дежурную часть Кировского отдела полиции УП Караганды поступило сообщение: на пустыре по улице Учительская с множественными ножевыми ранениями обнаружен труп 59-летнего мужчины. На место прибыли следственно-оперативные группы ДП области и УП города. Полицейские установили, что потерпевший занимался частным извозом.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 части 1 УК РК «Убийство».

В ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий сотрудниками криминальной полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 25-летний житель города. Он признался, что во время конфликта, возникшего из-за оплаты за проезд, нанес потерпевшему ножевые ранения. Затем угнал такси и оставил за переездом в районе ЖБИ. Орудие преступления – нож - изъято.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.


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