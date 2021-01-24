Таксиста-нелегала в наркотическом опьянении задержали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские остановили машину, водитель которой, находясь в наркотическом опьянении, занимался нелегально частным извозом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более 240 нарушений за три дня совершили водители автобусов и такси в

СКО

По информации пресс-службы департамента полиции, инцидент произошел в Тайыншинском районе. 32-летнему водителю грозит административный арест на 15 суток и лишение прав на семь лет.

В течение трех дней полицейские проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В зоне повышенного внимания были водители общественного транспорта и такси.

«В целом водители ответственно относятся к перевозке пассажиров. За три дня зарегистрировано 241 нарушение с их стороны. В Петропавловске двух водителей автобусов привлекли к административной ответственности. На нерегулируемом перекрёстке они не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим дорогу в установленном месте. За выпуск на маршрут транспорта в технически неисправном состоянии понесли ответственность трое должностных лиц автобусных парков», - рассказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

За три дня полицейские выявили 44 нарушения правил маневрирования, 46 водителей разговаривали по телефону за рулем, 16 не прошли плановый техосмотр, девять превысили разрешённую скорость.