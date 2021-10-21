Таксиста-наркомана лишили водительских прав в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Водителя такси, работавшего в состоянии наркотического опьянения, лишили прав на семь лет и подвергли административному штрафу на 15 суток в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, водитель такси был задержан в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» на 174 километре трассы «Актобе-Атырау».

«Сотрудниками полиции ОП Темирского района была остановлена автомашина марки «Volkswagen Passat» под управлением 33-летнего водителя, который работал таксистом в направлении «Жаксымай-Шубаркудык». Поведение водителя вызвала подозрение у полицейских, проведенная экспертиза показала наличие наркотических средств в крови», - рассказывает пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Затем по решению суда Темирского района водитель был подвергнут к административному аресту на 15 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Всего с начала года на дорогах Актюбинской области полицейскими было выявлено около 71 тысячи нарушений правил дорожного движения, в том числе было пресечено более 1000 фактов управления автомашиной в состоянии опьянения.

По данным ДП области, за девять месяцев в регионе произошло 391 дорожно-транспортное происшествие, в которых получили различные травмы более 500 человек и погибло 70 человек.