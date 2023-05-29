Таксиста арестовали в Алматы за приставание к иностранцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы завершился процесс в отношении таксиста по факту приставания в общественных местах. Его арестовали на 5 суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что М. будучи ранее привлеченным к административной ответственности по статье 449 КоАП, 21 мая, находясь на территории международного аэропорта Алматы, нарушая общественный порядок, назойливо приставал к гражданину Индии V. в целях оказания услуг перевозки.

В судебном заседании М. подтвердил обстоятельство совершенного правонарушения, вину признал и раскаялся в содеянном. При определении вида и размера административного взыскания, судом приняты во внимание конкретные обстоятельства правонарушения, свидетельствующие об игнорировании правил благопристойности, выражения неуважения к окружающим, назойливое обращение к гражданам, что является недопустимым.

«Постановлением суда М. признан виновным в совершении административного правонарушения и в целях предупреждения повторных нарушений, судом ему назначен административный арест сроком на 5 суток. Постановление суда не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Ранее в Алматы наказали таксиста, который довез иностранца из аэропорта до улицы Маркова по завышенной цене - 400 евро.



