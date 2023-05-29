Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Таксиста арестовали в Алматы за приставание к иностранцам

    29 Мая 2023, 19:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы завершился процесс в отношении таксиста по факту приставания в общественных местах. Его арестовали на 5 суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Судом установлено, что М. будучи ранее привлеченным к административной ответственности по статье 449 КоАП, 21 мая, находясь на территории международного аэропорта Алматы, нарушая общественный порядок, назойливо приставал к гражданину Индии V. в целях оказания услуг перевозки.

    В судебном заседании М. подтвердил обстоятельство совершенного правонарушения, вину признал и раскаялся в содеянном. При определении вида и размера административного взыскания, судом приняты во внимание конкретные обстоятельства правонарушения, свидетельствующие об игнорировании правил благопристойности, выражения неуважения к окружающим, назойливое обращение к гражданам, что является недопустимым.

    «Постановлением суда М. признан виновным в совершении административного правонарушения и в целях предупреждения повторных нарушений, судом ему назначен административный арест сроком на 5 суток. Постановление суда не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    Ранее в Алматы наказали таксиста, который довез иностранца из аэропорта до улицы Маркова по завышенной цене - 400 евро.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар в области Абай: 70 сотрудников полиции охраняют имущество эвакуированного населения
    Девочка выпала с девятого этажа в Астане
    Пожар в области Абай: установлены личности пяти погибших
    Пытавшегося спрыгнуть с 4 этажа мужчину спасли в Атырау
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана