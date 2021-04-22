Таксист украл телефон у вызволявшей его из ямы астанчанки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в краже таксиста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

В ходе расследования установлено, что задержанный работал таксистом. Выполняя свой очередной заказ, во дворе жилого дома мужчина угодил в яму. В это же время рядом парковала свою машину жительница дома. Таксист попросил ее помочь ему. Помогая водителю, женщина уронила свой сотовый телефон марки «iPhone». Подозреваемый, воспользовавшись моментом, похитил его.

Задержанный мужчина дал признательные показания. Украденный телефон возвращен владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.