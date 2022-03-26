Таксист совершил разбойное нападение на 14-летнюю девочку в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 45-летний мужчина совершил разбойное нападение в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Талгарском районе полицейские раскрыли разбойное нападение, совершенное в отношении 14-летней девочки. По подозрению в совершении в преступления задержан мужчина-таксист, попытавшийся оправдаться тем, что решился на разбой из-за финансовых трудностей.

Как рассказали в департаменте полиции Алматинской области, 19 марта к полицейским Талгара поступило сообщение о разбойном нападении на частный дом в поселке Карабулак.

«В доме оказалась девочка-подросток, которую неизвестный мужчина связал и под угрозой ножа потребовал деньги и золото. Испуганный ребенок поднял крик, и преступник, ретировавшись, довольствовался лишь найденным в сейфе охотничьим ружьем и 50-тью патронами», - сообщили в ведомстве.

В рамках уголовного расследования была проведена объемная работа, направленная на раскрытие преступления. В итоге полицейским удалось установить, что подозреваемый передвигался на иномарке белого цвета.

«Проверив сотни машин, наши оперативники вышли на «Хюндай акцент», используемый в аренде 45-летним жителем соседнего села Белбулак. Мужчина занимался на арендованной машине частным извозом. В доме его родителей при санкционированном обыске был обнаружен похищенный ранее ружейный арсенал. По показаниям подозреваемого следует, что в поисках знакомых он случайно вошел в дом и, увидев сонного, беззащитного подростка, решил ограбить. В свое оправдание он заявил, что увяз в денежных долгах из-за чего и пошел на преступление» - сообщили в полиции Талгарского района.

Как выяснилось, задержанный мужчина ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Также установлено, что в момент разбоя на улице в салоне арендованной им иномарки находилась его супруга с грудным ребенком. Причастность женщины к преступлению пока проверяют.

Расследование по факту проводится согласно ст.192 УК РК (Разбой) и ст.291 УК РК (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).