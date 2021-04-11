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    02:19, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Таксист сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель такси сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    В четверг на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Маншука Маметова, находящийся в 12-ом микрорайоне, водитель автомашины ВАЗ сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.
    Стражи порядка объявили план «перехват» и остановили правонарушителя. Им оказался 59-летний мужчина, занимающийся частным извозом через мобильное приложение. Экспертиза показала – водитель трезв.
    По факту ведется расследование. Девочка госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи города Актобе.

    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Главная Актюбинская область
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