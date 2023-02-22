Таксист сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские выявили водителя такси, который совершил наезд на 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На канал 102 от жительницы столицы поступило сообщение о том, что водитель автомашины Chevrolet совершил наезд на ее 9-летнюю дочь и скрылся в неизвестном направлении. Полицейские незамедлительно направились на вызов и посредством камер видеонаблюдения установили водителя в течение 20 минут. Им оказался 24-летний водитель такси, который осуществлял перевозку пассажиров.

В настоящее время проводится дознание.

По итогам второго дня ОПМ «Безопасная дорога» стражами порядка выявлено около 1400 нарушений ПДД, в числе которых 25 фактов за управление транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, 10 фактов выезда на встречную полосу, 60 фактов пользование телефоном при управлении ТС, порядка 165 фактов за непристегнутый ремень безопасности и т.д. Вместе с тем, полицейские зарегистрировали 27 фактов ДТП, в которых водители транспортных средств скрылись с места происшествия.