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    19:27, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Таксист ранил полицейского на трассе в Жамбылской области

    Таксист ранил полицейского на трассе в Жамбылской области

    Ножевое ранение получил инспектор дорожно-патрульной службы на трассе Жамбылской области от неуравновешенного таксиста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 20 сентября в 20:00 на 168-м километре автодороги Алматы - Ташкент за грубое нарушение ПДД сотрудником батальона патрульной полиции была остановлена автомашина Toyota Carina под управлением 61-летнего жителя Кордайского района, который занимался частным извозом.

    При оформлении нарушения водитель раскладным ножом ударил в область шеи сотрудника полиции.

    Полицейский доставлен в больницу. Назначено служебное расследование.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье по статье 380-1 части 1 УК РК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

    На допросе мужчина пояснил, что на такой отчаянный шаг его подтолкнуло депрессивное состояние в связи со смертью жены и бытовыми проблемами. Осознав всю тяжесть своего необдуманного поступка, он раскаивается и сожалеет о содеянном. А также пообещал впредь не нарушать закон, - пояснили в ведомстве.

    Задержанный водворен в изолятор временного содержания Кордайского районного отдела полиции, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Теги:
    Жамбылская область МВД РК
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