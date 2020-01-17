Таксист пытался изнасиловать пассажирку в Капшагае

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Капшагайской полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный таксист захватил его жену и увез в сторону Талдыкоргана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В следующие несколько минут поступило дополнительное сообщение о том, что на трассе трое монтажников одной из строительных бригад задержали мужчину, ограбившего и пытавшегося изнасиловать молодую женщину.

«Выехавшая на место следственно-оперативная группа доставила подозреваемого в полицию. При разбирательствах установлено, что доставленный мужчина 1992 года рождения проживает в Капшагае и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны и кражи. Также выяснилось, что, занимаясь частным извозом, мужчина обманом посадил потерпевшую в салон своей автомашины «Хонда Одиссей» выехал за город и пытался изнасиловать», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции отметили, что подозреваемого задержали трое мужчин, оказавшиеся недалеко от места происшествия и ставшие свидетелями преступления.

«По счастливой случайности мимо на своей автомашине проезжали трое монтажников, которые заметили, как молодая женщина пытается сопротивляться неизвестному, который пытается ее раздеть. Ребята сразу же остановились и оказали ей помощь, связав насильника и вызвав полицейских», - рассказали в пресс-службе.

Как выяснилось, находившийся в алкогольном опьянении подозреваемый завладел сотовым телефоном потерпевшей и денежными средствами на сумму 6000 тенге. Сейчас по факту начато уголовное расследование, предусмотренное ст.120 ч.2 и ст.191 ч.2 УК РК с применением ст.24 (Покушение на грабёж и изнасилование). Подозреваемый в соответствии со ст.128 УПК РК водворён под стражу в изолятор временного содержания городской полиции.