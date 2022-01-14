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Таксист помог вычислить мародера в Алматы

14 Января 2022 15:48
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Таксист помог вычислить мародера в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы таксист помог вычислить мародера, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в департаменте полиции Алматы, полицейские Ауэзовского района установили активного участника массовых беспорядков и других противоправных действий - гражданина И.

Мужчина ограбил крупный оружейный магазин, откуда похитил гладкоствольное ружье BrowntnG с 10 патронами. Ружье злоумышленник решил спрятать в мусорном баке одного из дворов в пятом микрорайоне.

Спустя несколько дней подозреваемый на такси приехал к месту тайника. Водитель авто обратил внимание, что в коробке из-под телевизора пассажир перевозит оружие и сообщил об этом в полицию.

При задержании гражданин И. находился в военной форме. Откуда он ее взял, установит следствие.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

В комендатуре Алматы выразили благодарность неравнодушным гражданам за активную гражданскую позицию и посильную помощь в наведении правопорядка в городе.


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#Алматы   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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