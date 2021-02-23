Таксист отобрал сумку у пассажирки в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске таксист отобрал сумку у пассажирки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что на оперативный канал «102» в Иртышский ОП УП города Усть-Каменогорска обратилась 43-летняя жительница города, которая сообщила, что ее обокрал таксист.

Выяснилось, что пострадавшая не смогла оплатить за проезд. Водитель такси высадил ее во дворе дома и самовольно забрал сумку, в которой находился кошелек, удостоверение личности, денежные средства в сумме 500 тенге, а также банковская карта и сотовый телефон. Ущерб пострадавшая оценила в 45 000 тенге.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен и доставлен 31-летний мужчина, который дал признательные показания. Вещественное доказательство было изъято частично», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 389 ч. 1 УК РК.