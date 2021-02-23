РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:12, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Таксист отобрал сумку у пассажирки в Усть-Каменогорске

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске таксист отобрал сумку у пассажирки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что на оперативный канал «102» в Иртышский ОП УП города Усть-Каменогорска обратилась 43-летняя жительница города, которая сообщила, что ее обокрал таксист.

    Выяснилось, что пострадавшая не смогла оплатить за проезд. Водитель такси высадил ее во дворе дома и самовольно забрал сумку, в которой находился кошелек, удостоверение личности, денежные средства в сумме 500 тенге, а также банковская карта и сотовый телефон. Ущерб пострадавшая оценила в 45 000 тенге.
    «При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен и доставлен 31-летний мужчина, который дал признательные показания. Вещественное доказательство было изъято частично», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
    По факту проводится досудебное расследование по ст. 389 ч. 1 УК РК.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:54
    Возмещать инвестзатраты новому бизнесу в текстиле планируют в Казахстане
    Сегодня, 10:46
    Промпроизводство выросло в Казахстане на 3,1%
    Сегодня, 10:39
    Женщина, косившая газон погибла от удара крылом самолета
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!