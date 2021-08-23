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Таксист ограбил пожилую акмолинку

23 Августа 2021 17:46
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Таксист ограбил пожилую акмолинку

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские задержали злоумышленника, который ограбил пожилую женщину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В дежурную часть Аккольского РОП поступило заявление от 61-летней местной жительницы, которая сообщила о грабеже. По показаниям потерпевшей, утром 20 августа на автодороге «Щучинск-Нур-Султан» таксист – водитель Mercedes Benz 260Е, угрожая ножом, открыто похитил у нее 10 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий акмолинскими полицейскими задержан подозреваемый, им оказался 44-летний житель Степногорска, ранее судимый за изнасилование, грабеж, автоугон и кражу.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 191 УК РК «Грабеж». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью  
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