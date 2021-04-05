Таксист обокрал возлюбленную почти на два млн тенге в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане таксист обокрал свою возлюбленную, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний водитель такси, подозреваемый в крупной краже. В полицию обратилась жительница столицы, которая рассказала, что с парнем она познакомилась недавно, когда воспользовалась услугами такси. Между молодыми людьми сразу завязались романтические отношения. Во время одного из свиданий, молодой человек, находясь в квартире потерпевшей, совершил кражу трех мобильных телефонов. Добычей таксиста стали два телефона марки «Айфон 12» и «Самсунг Галакси А 21» на общую сумму 1 млн. 879 тысяч тенге», - рассказали в полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Задержанный дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.

Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.