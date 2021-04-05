РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:11, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Таксист обокрал возлюбленную почти на два млн тенге в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане таксист обокрал свою возлюбленную, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    «Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний водитель такси, подозреваемый в крупной краже. В полицию обратилась жительница столицы, которая рассказала, что с парнем она познакомилась недавно, когда воспользовалась услугами такси. Между молодыми людьми сразу завязались романтические отношения. Во время одного из свиданий, молодой человек, находясь в квартире потерпевшей, совершил кражу трех мобильных телефонов. Добычей таксиста стали два телефона марки «Айфон 12» и «Самсунг Галакси А 21» на общую сумму 1 млн. 879 тысяч тенге», - рассказали в полиции.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Задержанный дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.

    Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!