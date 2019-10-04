Таксист обманул астанчанку на $40 тысяч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительницу Нур-Султана обманули на $40 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

«Серикболды Сарсембинов разыскивается по подозрению в совершении мошенничества. Занимаясь частным извозом, мужчина познакомился с женщиной. Узнав, что потерпевшая нуждается в жилье, он предложил свою помощь в оформлении кредита на залоговое имущество. Войдя в доверие к женщине, подозреваемый завладел 40 тысячами долларов за содействие в покупке квартиры, и скрылся в неизвестном направлении», - сообщили в пресс-службе.

Аналогичную аферу провел и другой мужчина – Корлан Сатыбаев, который вошел в доверие к потерпевшей, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, обманным путем завладел деньгами в сумме 30 тысяч долларов.

«Также разыскивается Ринат Слямов, который подозревается в совершении ряда мошенничеств на территории города. Мужчина, обманывая жителей города, обещал помочь приобрести квартиру без очереди. Таким образом, мошенник обманул 10 горожан, в среднем от 3 до 6 млн. тенге с каждого», - добавили в департаменте.

Департамент полиции Нур-Султана просит жителей оказать содействие в поимке мошенников.

Всех, кто располагает информацией о них, просят звонить по телефонам 8(7172)71-60-22, 8-778-638-88-70, 8-701-716-41-20 или 102. Анонимность гарантируется.