26 Июля 2022 15:55

Таксист довез итальянку из аэропорта Алматы в гостиницу за 45 тыс. тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские установили таксиста, который довез иностранку из аэропорта города Алматы в гостиницу за 45 тыс. тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Гость из Италии заплатила 45 тыс. тенге за поездку из аэропорта Алматы до гостиницы, сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов.

По его словам, в линейный отдел полиции в аэропорту Алматы обратился житель города о принятии мер в отношении неустановленного водителя такси, который осуществил перевозку гражданки Италии из аэропорта до гостиницы по умышленно завышенной цене.

М. Айтуганов отметил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские быстро установили личность водителя частного такси. Им оказался 48-летний житель Алматинской области. Мужчина ввел в заблуждение иностранку, взяв завышенную оплату за проезд из аэропорта до гостиницы, расположенной по улице Богенбай-батыра. Водитель возместил ущерб.

«Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.449 КоАП РК «Приставание в общественных местах», - резюмировал полковник полиции.

Еще один факт назойливого приставания имел место в Караганде. В этот раз сотрудники линейного отделения полиции на станции Караганда-Пассажирская установили и задержали мужчину, 1969 года рождения, который предлагал услуги по продаже железнодорожных билетов и посадки в пассажирский поезд без билетов. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Составлен административный протокол по ч.2 ст.449 КоАП РК и наложен штраф в размере 10 МРП (30630 тг).

С начала года транспортными полицейскими на объектах авиа- и железнодорожного транспорта страны за различные административные правонарушения к ответственности привлечены 25 746 граждан. В том числе за приставание в общественных местах 1059 лиц, из них 251 нелегальных таксистов.