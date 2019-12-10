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Такси разрешат движение по автобусной полосе в Алматы

10 Декабря 2019 11:31
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Такси разрешат движение по автобусной полосе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы такси разрешат движение по выделенным полосам общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В последнее время участилось количество жалоб от населения на низкое качество обслуживания перевозок такси, в частности, провоз по завышенной стоимости, невыдача чеков за проезд, грубое поведение водителей. В целях стимулирования перевозчиков такси к повышению качества оказываемых услуг, а также обеспечения прозрачности деятельности и вывода средств из теневого оборота в этой сфере акимат пересматривает организацию рынка такси», - написал в Instagram официальный представитель акимата Алматы Асет Мукажанов.

В этой связи планируется разрешить движение по выделенным полосам общественного транспорта для такси официально зарегистрированных таксопарков, отвечающих требованиям законодательства (наличие таксометра, контрольно-кассового аппарата, опознавательных знаков, брендинга такси, информационного табло в салоне автомобиля).

Ожидаемый эффект – повышение качества обслуживания такси, обеспечение прозрачности деятельности таксопарков, а также импульс в развитии официальных таксомоторных перевозок.

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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Транспорт,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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