Такси оповещают астанчан о необходимости соблюдать масочный режим
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 28 августа ТОО «City Transportation Systems» совместно с ТОО «Astana taxi service» запускает новый способ оповещения жителей и гостей города Нур-Султана о соблюдении масочного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Система оповещения клиентов Astana taxi service будет рассылать информацию о мерах защиты от COVID-2019 при помощи автоинформатора и push-уведомления.
«Внимание! Согласно постановлению санитарного врача РК № 43 от 26.06.2020 г. ношение защитных масок в транспорте (такси в том числе) обязательно», – говорится в тексте.
С 3 августа, с момента запуска общественного транспорта, работники департамента транспортного контроля CTS ведут ежедневный мониторинг соблюдения пассажирами постановления главного санитарного врача, а именно ношения масок в общественном транспорте.
С пассажирами, которые не соблюдают масочный режим, проводятся профилактические беседы, в случае отказа надеть маску граждан просят покинуть салон автобуса.
Только в августе сотрудники департамента транспортного контроля CTS провели профилактическую беседу с более 2,3 тыс. пассажиров, 557 пассажиров высажены из автобусов.
Напоминаем, жителям Казахстана для борьбы с распространением коронавируса необходимо носить медицинские маски не только в закрытых помещениях, но также в транспорте и на улице.
- Последнего пациента с вирусной пневмонией выписали из провизорного центра в Шымкенте
- Общественная приемная Администрации Президента РК перешла на новый регламент работы с заявителями
- Овощехранилища, детсады, медцентр построят инвесторы в столице
- За спасение человека на воде вручили награду от главы МВД 18-летнему алматинцу
- 64% социальных объектов в Нур-Султане недоступны для инвалидов
- Движение по мосту М1 перекроют с 29 по 30 августа в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана