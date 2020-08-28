Такси оповещают астанчан о необходимости соблюдать масочный режим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 28 августа ТОО «City Transportation Systems» совместно с ТОО «Astana taxi service» запускает новый способ оповещения жителей и гостей города Нур-Султана о соблюдении масочного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Система оповещения клиентов Astana taxi service будет рассылать информацию о мерах защиты от COVID-2019 при помощи автоинформатора и push-уведомления.

«Внимание! Согласно постановлению санитарного врача РК № 43 от 26.06.2020 г. ношение защитных масок в транспорте (такси в том числе) обязательно», – говорится в тексте.

С 3 августа, с момента запуска общественного транспорта, работники департамента транспортного контроля CTS ведут ежедневный мониторинг соблюдения пассажирами постановления главного санитарного врача, а именно ношения масок в общественном транспорте.

С пассажирами, которые не соблюдают масочный режим, проводятся профилактические беседы, в случае отказа надеть маску граждан просят покинуть салон автобуса.

Только в августе сотрудники департамента транспортного контроля CTS провели профилактическую беседу с более 2,3 тыс. пассажиров, 557 пассажиров высажены из автобусов.

Напоминаем, жителям Казахстана для борьбы с распространением коронавируса необходимо носить медицинские маски не только в закрытых помещениях, но также в транспорте и на улице.