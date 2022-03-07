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    17:12, 07 Март 2022 | GMT +6

    Такого в нашем регионе не было с начала пандемии – глава акмолинского облздрава

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Радостной новостью поделился с акмолинцами накануне праздника руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков: на сегодняшний день в регионе нет ни одного тяжело больного пациента с КВИ, находящегося в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Н. Сыздыков, Акмолинская область, некогда лидирующая по тяжелым больным, наконец, добилась их отсутствия. На сегодняшний день во всем регионе лишь 44 пациента находятся в стационарах. Среди госпитализированных 28 – в ЦИЗе Кокшетау, восемь – в городе Степногорске, пять – в Атбасаре, двое – в Аршалы и один – в МОБ № 2 города Нур-Султана.

    «Во всех других стационарах пациентов нет вообще. Практически все находящиеся на стационарном лечении – это пациенты, не прошедшие вакцинацию, пожилые люди и имеющие большое количество сопутствующих заболеваний. К счастью, на сегодня среди них нет ни одного находящегося в реанимации. Такого в нашем регионе ещё никогда не было с начала пандемии», - поделился Н. Сыздыков.

    Так, за минувшие сутки в Акмолинской области зарегистрировано лишь четыре случая КВИ. По мнению главы облздрава, в этом немалая заслуга медработников региона и проходящей кампании вакцинации.

    «Конечно же, все это стало возможным благодаря самоотверженному труду и целенаправленным действиям медработников области, особенно, подчеркну накануне праздника, женского медперсонала. Нужно отметить подготовку и оперативность как их самих, так и их руководителей. Кроме того, свою положительную роль играет и активная вакцинация. Будем стремиться к тому, чтобы в регионе не было ни одного случая заражения и ни один пациент не остался в стационарах», - добавил Н. Сыздыков.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Акмолинская область
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