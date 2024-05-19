«Такого в истории города еще не было» - о чем мечтает 8-летний чемпион по шахматам из Костаная

Иман Набиев – юный шахматист, член детско-юношеской сборной Казахстана по шахматам. За свой небольшой опыт он сумел заявить о себе на международной арене: призер областных соревнований, чемпион Азии по блиц (Шри-Ланка), призер Чемпионата мира среди школьников по классическим шахматам (Перу), вице-чемпион Чемпионата Мира среди кадетов (Грузия). Корреспондент агентства Kazinform побеседовала с мамой юного спортсмена и узнала, какие планы он строит на будущее.

Фото: из личного архива Имана Набиева

Родители Имана Набиева - главная поддержка восходящей звезды по шахматам. Эсмира Самедова рассказала, что путь гроссмейстера начался еще в 5,5 лет – мальчик увидел вывеску с шахматами и попросил родителей записать его на секцию. По словам мамы, они и хотели отправить детей на кружок для умственного развития. Но ребенок их опередил.

- Прозанимался он всего несколько занятий, из-за измений в расписаний кружка не получилось дальше его посещать, но Иман очень просился на шахматы тогда мы наняли тренера на дому. Затем мы стали посещать академию шахмат в городе Костанай. В данный момент Иман занимается онлайн с двумя тренерами - российским гроссмейстером Добровым Владимиром Владимировичем и белорусским гроссмейстером Азаровым Сергеем Николаевичем. С последним занимается по программе юных талантов от Казахстанской Федерации Шахмат, поскольку Иман входит в состав детско-юношеской сборной Казахстана, - рассказала мама ребенка.

⁠Самый первый успех был на первом городском турнире, где Иман выполнил с первого раза 4 разряд. Дальше пошли областные, республиканские турниры, где он занимал первые места. На Чемпионате Костанайской области среди мужчин он стал первым ребенком, вошедшим в тройку лидеров.

- Первые международные соревнования были у него в Панаме, где участвовало 37 стран. Иман вошел в 4-ку лучших. Далее был Чемпионат Азии среди школьников в Шри-Ланке, где Иман стал Чемпионом Азии по молниеносным шахматам (блиц), а по классическим шахматам стал бронзовым призером, - отметила Эсмира.

Следующим важным турниром стал Чемпионат Мира среди кадетов в Грузии. Иман завоевал вице-чемпионство по молниеносным шахматам. Последние достижения - это «бронза» по классическим шахматам и «серебро» по блиц на Чемпионате мира среди школьников в Перу.

- Каждый турнир Иман играет на победу, но очень важен опыт от проигранных партий. Стараемся всегда с благодарностью принимать любой результат, - подчеркнула Эсмира Самедова.

Фото: из личного архива Имана Набиева

Мотивация заключается в завоеванных победах и огромной поддержке родителей. Они не скрывают, что вкладывают в своего чемпиона очень много сил, энергии и средств, Иман это понимает и старается играть качественно. Но родители всегда поддерживают его в любых ситуациях победах и проигрышах, объясняя важность опыта игры.

- Планы на будущие большие, так как Иман хочет профессионально заниматься шахматами, а нам для этого нужно финансирование и спонсорство. Шахматы - это дорогой вид спорта. Поездки, турниры обходятся нам в круглую сумму, - поделилась мама юного таланта.

О заслугах мальчика говорит и его тренер Даулет Жаканов. Он отмечает его упорство, талант. Такого в истории Костаная еще не было.

- У него невероятная работоспособность. Плюс ко всему дисциплина, соблюдение режима дня. Это большая заслуга и родителей, отца Имана. Они вкладываются в него и морально, и финансово. Это очень важный момент, - отметил тренер.

Ближайшие турниры планируются в Астане, Алматы, где будет проводится Чемпионат Азии, далее в Азербайджане (город Баку) пройдет опен-турнир. Еще в планах выступить на Чемпионате Мира по рапиду и блицу в Ташкенте, Чемпионате Мира среди кадетов в Италии.