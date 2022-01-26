Такого скачка в Литве еще не было: 9490 новых случаев коронавируса и 12 смертей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в Литве было выявлено 9 490 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, сообщил в среду Департамент статистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Delfi.
Это максимальное количество новых случаев за сутки за все время пандемии. 9 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 510 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 6459 человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1139 человек, из них 93 – в реанимации. За минувшие сутки в стране выполнено 26 800 молекулярных (ПЦР) и 3700 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 2723,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 32,8%, этот показатель также вырос за сутки.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 628 000 человек, от этой болезни умерло примерно 7800 человек.
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