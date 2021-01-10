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Такир Балыкбаев: Эти выборы очень важны для развития нашей страны

Автор:  
Данияр Дауталиев
10 Января 2021, 09:04
Такир Балыкбаев: Эти выборы очень важны для развития нашей страны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ректор Казахского Национального педагогического университета им. Абая Такир Балыкбаев призвал казахстанцев проголосовать на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента и депутатов маслихата. Эти выборы очень важны для развития нашей страны, потому что здесь определяется состав тех органов законодательных, которые в ближайшие пять лет будут определять законы и утверждать все основополагающие документы для развития наших регионов. Важность очень высокая. Я призываю народ сегодня голосовать. Это именно тот момент, когда вы своим голосом определяете будущее нашего народа», - сказал Такир Балыкбаев во время голосования на своем избирательном участке.

В то же время он отметил, что прогнозируется высокая активность участия в выборах.

«Потому что политические изменения, изменения законов, в том числе изменения в законе о политических партиях, и в законе о выборах хорошо воспринимаются народом. Я думаю, народ пойдет выражать свое мнение», - добавил он.

Напомним, в выборах депутатов Мажилиса, проходящих в соответствии с конституционными сроками, участвуют пять политических партий: народно-демократическая партия «Ауыл»; партия «Nur Otan»; политическая партия «ADAL»; демократическая партия Казахстана «Ак жол»; Народная партия Казахстана. Все эти партии также выдвинули своих кандидатов в маслихаты всех уровней.


Алматы   Выборы-2021  
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