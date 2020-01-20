Такие землетрясения на нашей территории не должны вызывать паники – ученые
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заведующая лабораторией региональной сейсмичности Института сейсмологии Алла Садыкова прокомментировала землетрясения, в последние несколько дней ощущавшиеся в Алматы и Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы относим землетрясения с магнитудой 4,5 к разряду фоновых землетрясений. То есть, это те землетрясения, которые ежегодно происходят по нескольку и составляют сейсмический фон, сейсмический режим нашей территории. Эти землетрясения на нашей территории не должны вызывать никакой паники, но сами ощущения - естественно, тревожный факт для людей, поэтому у многих возникли вопросы», - сказала на брифинге заведующая лабораторией региональной сейсмичности Института сейсмологии Алла Садыкова.
А. Садыкова отметила, что произошедшие в Китае землетрясения, которые чувствовали жители Алматы 17 и 19 января, она бы на стала связывать воедино с сегодняшним землетрясением на территории Казахстана, которое ощутили жители Текели и Талдыкоргана.
«Ежегодно экспедицией обрабатывается на исследуемой территории до 12 тысяч землетрясений разного энергетического уровня», - подчеркнула она.
Напомним за несколько дней алматинцы почувствовали ряд землетрясений. Первое произошло 17 января на территории Китая. Второй раз землетрясение случилось 19 января, с эпицентром также в Китае. После этого еще несколько раз регистрировались повторные землетрясения. 20 января подземные толчки ощутили уже жители Алматинской области в городах Текели и Талдыкорган. Эпицентр землетрясения находился на территории Казахстана.
В комментарии агентству «Казинформ» заведующая лабораторией региональной сейсмичности Института сейсмологии Алла Садыкова сообщила, что ученые готовят прогноз, будет ли в Алматы сильное землетрясение.
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