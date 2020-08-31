Такие врачи бывают только в кино – жительница Тараза о своем лечащем кардиологе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Историей своего спасения благодаря волшебным рукам, доброму сердцу и заботе хирурга-кардиолога поделилась известная в Таразе общественница Наталья Гончарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С огромным букетом цветов, стихами и словами искренней благодарности она пришла в кардиохирургическую клинику, чтобы сказать свое сердечное «спасибо» врачам и персоналу за успешно проведенную уникальную операцию под названием «Денервация почек при резистентной артериальной гипертонии».

- Уже седьмой год я живу счастливой полноценной жизнью, которую мне подарили врачи этой клиники, - рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» 65-летняя Наталья Гончарова. - О том, что значила для меня эта операция, можно судить по тому, что жизнь моя до этого висела на волоске. Будучи инвалидом 1-й группы, при всех своих сердечных и прочих заболеваниях, много лет страдала высоким артериальным давлением – под 240. Не могла ходить, мешала одышка, хроническая усталость, при ходьбе приходилось периодически присаживаться, чтобы отдохнуть. В любой момент могла возникнуть опасность инфаркта или инсульта. С моим неугомонным характером, «комсомольским» задором и активностью такое состояние было особенно мучительно.

- В чем уникальность этой операции?

- Это была первая в нашей области подобная операция по спасению человека от опасно высокого давления. Врачи этой клиники долго к ней готовились, ведь раньше она была невозможна, не было специального оборудования - электрофизиологической станции, с помощью которой можно устранять самые сложные виды нарушений сердца. Очень дорогое оборудование закупалось в США, также высока и стоимость расходного материала. Но для меня, как первой пациентки, эта операция была бесплатной, меня прооперировали по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи через портал-бюро госпитализации.

Уже через неделю я пошла на поправку и перестала принимать горстями таблетки «от давления». И сейчас, все эти годы я живу счастливой, полноценной жизнью. Каждый день хожу пешком по нескольку километров, плаваю в бассейне, сама управляюсь с огородом и садом, ездим с друзьями в горы, участвую в общественной жизни города и даже пляшу на вечеринках. Плясала до карантина (смеется). Когда у нас в Таразе проводили два Международных фестиваля жамбылского землячества «Страна Азия», работала в оргкомитете. И все эти годы не устаю благодарить Господа Бога и своих врачей за счастье просто ходить, спокойно дышать и радоваться каждому дню.

- Расскажите, пожалуйста, о враче, который делал вам эту операцию.

- Есть врачи по призванию, а есть - от Бога. Таким врачом и является Тимур Абдуталыпович Аширов. После первой же консультации у него понимаешь, что Тимур Аширов грамотный специалист, профессионал своего дела с чуткой душой и открытым сердцем. Несмотря на его молодость, мне захотелось оперироваться только у него. После он же поставил мне кардиостимулятор. Это доктор, переживающий за каждого своего пациента. Он может по двое суток не выходить из клиники. Своими умелыми действиями быстро ставит на ноги тяжелобольных, спасает жизни, возвращает людей с «того света». Тимур Абдуталыпович очень позитивный и добрый доктор, он находит время для всех своих пациентов, и всех, кто обращается к нему за помощью и просто за советом.

- Сейчас вы поддерживаете с ним связь?

- Конечно! Все эти годы продолжаю наблюдаться у своего доктора. Периодически прихожу на осмотр и корректировку кардиостимулятора. Оказывается, это устройство фиксирует все события, которые происходит с сердцем пациента, но доступ к этой информации засекречен, как в военных ведомствах. И считывать информацию можно только через специальный аппарат, на котором доктор видит состояние организма человека и вживленного в сердце устройства.

Тимур Абдуталыпович находит время звонить мне и интересоваться моим самочувствием, моим настроением. В период карантина постоянно звонил и говорил, как себя надо вести, что делать, чтобы не заболеть. Когда, бывает, ухудшается самочувствие – а в мои годы это неудивительно – он каждый день спрашивает давление, дает рекомендации. И вообще, с ним я чувствую себя в полной безопасности, несмотря ни на что.

Тогда, перед операцией, Тимур Абдуталыпович просто на листочке нарисовал, что и как он собирается делать и к чему это приведет. Так я поняла, что мудреное название «Денервация почек при резистентной артериальной гипертонии» означает прижигание нервных волокон в почечной артерии электродами через бедренную артерию. При этом идет блокировка импульсов, заставляющих почки выбрасывать в кровь вещество, которое повышает артериальное давление. Поэтому после операции давление очень быстро нормализуется, и человек может жить нормальной обычной жизнью.

Много добрых слов хочу сказать и в адрес руководителя этой клиники Абдуталыпа Махмутовича Аширова, врача-кардиохирурга с почти 40-летним стажем, отца Тимура Абдуталыповича. Очень благодарна родителям Тимура за такого прекрасного доктора.

Много могу говорить про своего «сердечного» доктора Тимура Аширова. Среди многих врачей, которые встречались мне в жизни, Тимур – настоящий алмаз. Я думала, что такие врачи есть только в кино. Это он подарил мне жизнь, вернул меня к полноценной жизни. Я настолько впечатлена его талантом доктора, что никогда не перестану благодарить за подаренную мне жизнь. Это он заставил меня радоваться и мечтать, это он подарил мне надежду на счастливое и светлое будущее. Тимур Абдуталыпович постоянно совершенствует свои знания в медицине, тем самым помогает не только мне, но и многим пациентам, заставляя биться человеческие сердечки. А исцеление пациента и его улыбку в ответ доктору он для себя считает очень большой наградой. Хочется пожелать Тимуру Абдуталыповичу Аширову и всем казахстанским врачам успешно продолжать спасать своих пациентов от болезней, дарить жизнь и добрые надежды.

- Спасибо за беседу!

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Остается добавить важный штрих. Наталья Гончарова является дочерью Героя Социалистического Труда Петра Терентьевича Гончарова. Этот человек - легенда строительства жамбылской «большой химии», последний жамбылец, который был Героем Социалистического труда. В 50-е годы, когда в Жамбылской области началось мощное развитие «большой химии», он возглавлял строительную бригаду, занимавшуюся возведением жилых домов, заводов, социальных объектов. В те годы строились не только огромные заводы, жилье для заводчан, объекты инфраструктуры в Джамбуле. Среди голой степи возводились новые города - Каратау и Жанатас.

Петр Терентьевич работал бригадиром строителей треста «Джамбулхимстрой» СУ-3. На счету его бригады строительство трех химзаводов, фабрики в Каратау, объектов в городе Жанатасе. А в Таразе это четыре микрорайона, жилые дома на Химпоселке, больница химиков и другие социальные объекты. За строительство Новоджамбулского фосфорного завода (НДФЗ) Петр Терентьевич Гончаров в 1979 году награжден званием Героя Социалистического труда. Золотую звезду «Серп и молот» ему вручал в Алма-Ате первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев. В числе регалий ветерана и звание Заслуженного строителя Казахской ССР, Почетного гражданина города Джамбула, два ордена Ленина, орден «Знак почета», бронзовая медаль ВДНХ. Он избирался депутатом Верховного Совета СССР. При всех этих регалиях Герой Соцтруда жил в весьма скромном доме, полученном от завода. Петр Терентьевич Гончаров оставил после себя добрую память в сердцах своих детей, внуков, правнуков и всех тех, кому в свое время дал «путевку в жизнь». Наталья Гончарова бережно хранит память о своем выдающемся отце-строителе и надеется добиться, чтобы на маленьком скромном доме, где жил Герой Соцтруда, появилась табличка с его именем.