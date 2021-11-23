Такие конкурсы служат трамплином для творческой молодежи – директор «Астана Опера» о «Тәуелсіздік ұрпақтары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заслуженный деятель Казахстана, директор «Астана Опера» Галым Ахмедьяров поделился своим мнением об инициативе «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для меня была большая ответственность возглавить жюри по направлению «Культура» в конкурсе по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары». Прежде всего, хочу подчеркнуть важность поддержки молодых, креативных ребят, которые создают новые проекты, стартапы, направленные на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение наших традиций и искусства», - сказал Галым Ахмедьяров в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, то огромное дело, которое воплощает в жизнь государство, заслуживает большого уважения.

«Ведь такие конкурсы служат своего рода трамплином для активной творческой молодежи в необъятное и увлекательное профессиональное творчество. Перед всеми членами жюри стоял непростой выбор, потому что конкурсанты были действительно сильные, но количество грантов ограничено, победили лучшие», - отметил спикер.

«Я поздравляю ребят, которые смогли громко заявить о себе. Желаю им продолжать раскрывать потенциал, много работать, потому что только количество переходит в качество, а также удачи и успехов во всем», - заключил Г. Ахмедьяров.